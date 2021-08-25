شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.09% ليكسب السهم نحو 30 هللة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.07، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.07 ومستوى المقاومة 28.90.