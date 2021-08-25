شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتطورة (2120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.62% بما يعادل 1.30 نقطة ليستقر السهم على سعر 51.00 ريال، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 53.70، ليستهدف مستوى الدعم المهم 48.90 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.90 ومستوى المقاومة 53.70.