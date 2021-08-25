شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض التعمير (4150) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 2.66% ليكسب السهم نحو 80 هللة ليستقر على سعر 30.90 ريال، ولكن امام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.85، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 33.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.60 ومستوى المقاومة 32.00.