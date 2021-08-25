شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زين السعودية (7030) لليوم الثاني على التوالي، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.58% ليكسب السهم نحو 8 هللة ويستقر على سعر 13.80، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولات القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.96، ليستهدف مستوى الدعم 13.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.36 ومستوى المقاومة 13.96.