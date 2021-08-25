شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بنسبة بلغت 0.69% ليكسب السهم نحو 14 هللة ليستقر عند سعر 20.34 ريال، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم 20.30، ليستهدف مستوى الدعم 19.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.70 ومستوى المقاومة 21.00.