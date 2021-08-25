شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتحدة للتأمين (8190) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 31.18، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -1.14% ليخسر نحو 15 هللة ويستقر على سعر 30.35 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.10 ومستوى المقاومة 32.50.