شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بنسبة بلغت 0.93% بما يعادل 40.07 نقطة، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستكمل مكاسبه.

لذلك نحن نرجح المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,296.54، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 4,447.00.