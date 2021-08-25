شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.36% ليخسر السهم نحو 8 هللة ويستقر على سعر 22.16 ريال.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.48، ليستهدف مستوى الدعم 21.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.92 ومستوى المقاومة 22.48.