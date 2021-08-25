شكرا لقرائتكم خبر عن التموين يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل صباحي – 25-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم التموين (6004) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.78% بما يعادل 1.40 نقطة ليستقر على سعر 80.10 ريال.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 78.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 83.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 78.55 ومستوى المقاومة 82.40.