شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يغلقان عند مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وسجل "ناسداك" و"إس أند بي 500" إغلاقا قياسيا جديدا في ظل التفاؤل المستمر حيال لقاحات "كورونا".



وساد التفاؤل الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكانت الأسهم والسلع والمعادن قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.9% أو ما يعادل 1.90 دولار وأغلق الخام عند 67.54 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.3% أو ما يعادل 2.30 دولار وأغلق عند 71.05 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 21305 نقطة) إلى 35366 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35445 نقطة وأقل مستوى عند 35356 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4486 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4492 نقطة وأقل مستوى عند 4482 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 15019 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15034 نقطة وأقل مستوى عند 14965 نقطة.