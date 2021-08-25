شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بنسبة 3% نتيجة ضعف جودة المحاصيل في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تراجع جودة المحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار زيت الصويا بنحو 4%.



وسجلت عقود الصويا أكبر مكاسب يومية لها بالنسبة المئوية في نحو شهرين اليوم الثلاثاء بعد إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي انخفاض جودة الحبوب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب والوسط بالولايات المتحدة والتي تمثل حزام الحبوب.



وأكدت الوزارة على أن الطلب على الصويا يشهد تحسناً بدعم من ارتفاع مبيعات شركات التصدير الخاصة إلى الصين.



وصنفت الوزارة 60% من محصول الذرة عند جيد إلى ممتاز في حين صنفت 56% من محصول الصويا عند جيد إلى ممتاز.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:40 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 3% إلى 13.31 دولار للبوشل.