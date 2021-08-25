شكرا لقرائتكم خبر عن 52 % ارتفاعا في الصادرات غير النفطية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الصادرات غير البترولية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 52.1% مقارنة بالربع نفسه من 2020، مسجلة 65.7 مليار ريال، مقابل 43.2 مليار ريال.

ووفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن هيئة الإحصاء للربع الثاني من 2021، كانت أهم السلع بالصادرات غير النفطية «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما»، والتي تمثل 34.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، إذ ارتفعت بنسبة 63.9% بمقدار بلغ 8.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها والتي تمثل 31.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية، إذ ارتفعت هي الأخرى في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 61.9% بمقدار بلغ 7.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2021 بمقدار بلغ 5.6 مليار ريال، وبنسبة.9.4%.

زيادة الصادرات

وأظهر التقرير ارتفاع الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2021 عن الربع المماثل من عام 2020م بنسبة 99.4%، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة «كوفيد 19»، فيما بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، مرتفعة عن 119.7 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي 2020، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال، بنسبة 126.1%.

وقال التقرير إن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 63.9% في الربع الثاني عام 2020 إلى 72.5% في الربع الثاني عام 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول من عام 2021 بمقدار بلغ 26.1 مليار ريال وبنسبة 12.3%.

ارتفاع الواردات

وبحسب التقرير، سجلت الواردات في الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا نسبته 12.9% بمقدار بلغ 16.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمتها 140.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، مقابل 124.8 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2020، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثاني 2020، وكان أكثرها تأثيرا: معدات النقل وأجزاؤها «بنسبة 26.8%» واللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلدة بنسبة 452.2%، بينما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2021 بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة.1.0%وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 46.6% في الربع الثاني من عام 2021، مقابل 34.6% في الربع الثاني من عام 2020، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 52.1% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 12.9% خلال هذه الفترة.

وفي الربع الثاني من عام 2021 بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 46.4 مليار ريال 19.4% من إجمالي الصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة بلغت 21.7 مليار ريال بنسبة 9.1% من إجمالي الصادرات، و20.7 مليار ريال بنسبة 8.7% من إجمالي الصادرات على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات ومصر وهولندا وسنغافورة وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 160.3 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.2% من إجمالي الصادرات.

في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 25.7 مليار ريال بنسبة 18.2% من إجمالي الواردات في الربع الثاني من عام 2021، تليها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 13.5 مليار ريال بنسبة 9.6% من إجمالي الواردات، و13.1 مليار ريال بنسبة 9.3% من إجمالي الواردات على التوالي، وكانت ألمانيا والهند واليابان وإيطاليا ومصر وفرنسا وكندا من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 87.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.3% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 36.6 مليار ريال، أي ما يعادل 26.0% من إجمالي الواردات في الربع الثاني من عام 2021م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى، وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.4%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.4%، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 7%، والبطحاء بنسبة 6.4%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.1% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.