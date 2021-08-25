شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة ترتفع بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل المتابعة عن كثب لحركة الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية والذي استقر سلبيا بالجلسة.



وساد التفاؤل الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكانت الأسهم والسلع والمعادن قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة للوقوف على مدى استمرار تعافي الاقتصادات العالمية من عدمه بسبب جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 23.88 دولار للأوقية.