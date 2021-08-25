شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار متابعة الأسواق عن كثب لتطورات جائحة "كورونا".



ولا يزال التفاؤل هو كلمة السر في الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكانت الأسهم والسلع والمعادن وحتى العملات قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة للوقوف على مدى استمرار تعافي الاقتصادات العالمية من عدمه بسبب جائحة كورونا.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الثلاثاء عن أن مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية الصادر عن البنك المركزي الياباني ارتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش عند 109.6.