شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الحملات الترويجية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالسوق العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث كان يمثل حوالي 20% من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا، ونظرا لأهمية السياحة العربية فإن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تسعى دائما إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى مصر.

وفي ضوء اهتمام الوزارة باستخدام الوسائل الترويجية الحديثة خاصة في ظل زيادة عدد المستخدمين للإنترنت بالعالم وخاصة الشباب فإن الوزارة تكثف الحملات الإعلانية الديجيتال (الإلكترونية) بالدول العربية على أهم منصات التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز.

حملة "مصر بتناديك.. أجازتك في مصر.. سافر مصر"

أطلقت الوزارة حملة إعلانية ديجيتال اعتبارا من الأسبوع الأول من مايو 2021 لمدة شهرين تحت شعار "#مصر بتناديك #أجازتك في مصر #سافر مصر"، على أهم منصات التواصل الاجتماعي وكبرى محركات البحث Google بالإضافة إلى كبرى منصات البحث والحجز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Wego، وتم خلال هذه الحملة استخدام محتوي إعلاني جذاب تم إنتاجه خصيصا للسوق العربي والذي يتضمن أفلاما قصيرة ومحتوي مكتوبا وإعلانات مصورة.

استهدفت هذه الحملة دعوة السائح العربي لزيارة مصر خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المنتج المصري الفريد والمتنوع. وقد حققت هذه الحملة نتائج إيجابية، حيث أوضحت نتائج البحث عن السفر إلى مصر وفقاً لمحرك البحث جوجل بعد حوالي شهر واحد من إطلاق الحملة، وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي.



حملة " الصيف في مصر حكاية"

واستثماراً للنجاح الكبير والنتائج الايجابية التي حققتها الحملة الترويجية "مصر بتناديك" قامت الوزارة في أواخر شهر يونيو 2021 بإطلاق الجزء الثاني منها تحت شعار "الصيف في مصر حكاية". وقد تضمن المحتوى الدعائي الجديد الذي تم اطلاقه خلال الجزء الثاني من الحملة فيلم قصير ومحتوي دعائي مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطئ الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية.

واستمراراً لهذه الحملة الترويجية نظمت الوزارة زيارات تعريفية إلى محافظات القاهرة والاسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء لعدد من المؤثرين العرب الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تتراوح أعداد متابعيهم ما بين ٥٠٠ ألف ومليون ونصف متابع، حيث زاروا عدد من المقاصد السياحية والأثرية بهذه المحافظات، وقد قام هؤلاء المؤثرين العرب بتوثيق زياراتهم من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

وفي يناير 2021 أطلقت الوزارة أغنية مصورة بعنوان "مصر أرض الجمال" لإبراز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر، بالإضافة إلى الترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية، وقد قامت الوزارة بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.



وفي آواخر يونيو 2020، أطلقت الوزارة فيلم "رحلة سائح في مصر" قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو 2020 في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها تحت عنوان Same Great Feelings، على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، حيث حقق الفيلم أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر.

وخلال الفترة ما بين أعوام 2005 وحتي 2018 أطلقت الوزارة عددا من الحملات الترويجية للسوق العربي لدعوة السائح العربي لزيارة مصر خلال فترة الإجازات وعرض الأنشطة والتجارب الشخصية التي يمكن للسائح العربي ممارستها أثناء زيارته لمصر.

من أبرزها:

- حملة تحت شعار "نورت مصر" عام 2005

- حملة تحت شعار "مصر بداية الحكاية" عام 2009

- حملة تحت شعار "هي دي مصر" 2015

- حملة "مصر قريبة" وتم من خلالها إطلاق "أوبريت مصر قريبة" عام 2015

- حملة "مصر وحشتونا" عام 2012

كما اشترت الوزارة أيضا مساحات إعلانية في الأسواق العربية خلال شهر رمضان وإجازات العيد والصيف وعلى هامش استضافة مصر هذا العام للنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، وللترويج لاحتفالية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب والتي أُقيمت في شهر أبريل الماضي.