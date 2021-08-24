شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة. إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه. البورصة تربح 1.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 599.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.01%، والعرب على 5.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3948 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ابيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 3 آلاف سهم، 56 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 600 ألف سهم، 200 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 15 ألف سهم، 139.8 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ابيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 3 آلاف سهم، 56 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، 600 ألف سهم، 200 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 15 ألف سهم، 139.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، مستشفى النزهة الدولي، سبيد ميديكال 75 ألف سهم، 499 سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي اجريكول مصر، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 947.5 ألف سهم، 96875 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1200 سهم.

وأعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم أيمن أحمد عبد المنعم عدد 7.1 مليون سهم بسعر 5.94 جنيه بقيمة إجمالية 42.1 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.257% إلى 5.94% عبر تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، شراء المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عدد 1.1 مليون سهم بسعر 2.501 جنيه بقيمة إجمالية 2.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهمة من 21.502% إلى 20.017%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

مجموعة البركةأعلنت مجموعة البركة، تفويض عبد العزيز يماني رئيس مجلس الإدارة في التفاوض وإتمام إجراءات التعاقد مع حازم حسين حجازي لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيسًا تنفيذيًا لبنك البركة مصر وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري، وقبول استقالة أشرف أحمد الغمراوي وسامي فتحي عبد الجواد من عضوية مجلس الإدارة. مجموعة البركةأعلنت مجموعة البركة، تفويض عبد العزيز يماني رئيس مجلس الإدارة في التفاوض وإتمام إجراءات التعاقد مع حازم حسين حجازي لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيسًا تنفيذيًا لبنك البركة مصر وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري، وقبول استقالة أشرف أحمد الغمراوي وسامي فتحي عبد الجواد من عضوية مجلس الإدارة.

زهراء المعاديأعلنت إدارة البورصة المصرية، مخاطبة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بموافاتها بأولًا التاريخ المحدد للانتهاء من دراسة الاثار المترتبة على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 48 (الإيراد من العقود مع العملاء) وما يفيد اعتماد مراقب حسابات الشركة لتلك الدراسة وآثارها على القوائم المالية وذلك في ضوء عدم التزام الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 48، ثانيًا الخطوات التنفيذية بالتوقيتات التي سيتم اتخاذها نحو تحصيل المتأخرات طرف العملاء والخاصة بسنوات سابقة بقيمة 25 مليون جنيه مصري والتي تمثل نسبة 65% من اجمالي بند "أوراق القبض"، وذلك طبقًا للمركز المالي في 30/6/2021، وذلك في إطار المراجعة الدورية للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2021 وتقرير مراقب الحسابات المتحفظ. المتحدة للإسكانقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة المتحدة للإسكان والتعمير من 354 مليون جنيه إلى 343.1 مليون جنيه بتخفيض قدره 10.9 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 8.7 مليون سهم الظاهرة بالقوائم المالية في 31\12\2020 ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض بعد التخفيض 343.1 مليون جنيه موزعًا على عدد 274.5 مليون سهم بقيمة اسمية 1.25 جنيه للسهم الواحد.