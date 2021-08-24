شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستقر سلبياً لتهدأ الضغوط على السلع والمعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد انخفاض ملحوظ بالأمس.



وساد التفاؤل الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكانت الأسهم والسلع والمعادن قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



وتتابع الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة للوقوف على مدى استمرار تعافي الاقتصادات العالمية من عدمه بسبب جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.