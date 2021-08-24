شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وساد التفاؤل الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش عند 92.9 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط عن الأسبوع الماضي بينما ستصدر القراءة الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 67.4 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 3.1% إلى 70.8 دولار للبرميل.