شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يعزز مكاسبه عقب بيانات التجزئة الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وساد التفاؤل الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكانت الأسهم والسلع والمعادن قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر مبيعات التجزئة في نيوزلندا ارتفع بنسبة 3.3% خلال الربع السنوي الثاني بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 2.4%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في نيوزلندا بقيمته الأساسية بنسبة 3.4% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 2.4%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.6945، وسجل أعلى مستوى عند 0.6966 وأقل سعر عند 0.6878.