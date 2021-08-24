شكرا لقرائتكم خبر عن «الضاحي» يبحث الفرص الاستثمارية مع نائب رئيس جمهورية القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أستقبل نائب رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم د. جريجوري مرادوف في مكتبه بمقر الحكومة الدكتور إبراهيم الضاحي رئيس الاستثمار في المركز الدولي للشراكات الاستراتيجية في المنظمة الدولية بين الحكومات (IRIAS) في موسكو .

تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في جمهورية شبه جزيرة القرم وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات لهم وتشجيع السياحة ..

حضر اللقاء أولقا أليكسفينا ريمزوفا مديرة المركز الدولي للشراكات الاستراتيجية ونائب المدير الدكتور حسين مصطفى .