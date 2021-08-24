شكرا لقرائتكم خبر عن 91.8 % ارتفاعا بالصادرات السلعية في يونيو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية في يونيو الماضي، بنسبة 91.8 % مسجلة 84.7 مليار ريال، مقارنة بـ 44.2 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2020، في الوقت الذي كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة «كوفيد-19»، فيما أرجعت ذلك لارتفاع الصادرات البترولية بنحو 33.7 مليار ريال بنسبة 123.2 %، فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 62 % في يونيو 2020 إلى 72.1 % في يونيو الماضي.

ارتفاع شهري

وقالت الهيئة في تقرير التجارة الخارجية عن شهر يونيو 2021 إن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت على أساس شهري مقارنة بمايو 2021 بمقدار 2.5 مليار ريال بنسبة 3.1 %، مشيرة إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعا بنسبة 40.5 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ سجلت 23.6 مليار ريال مقابل 16.8 مليار ريال.

وأضافت الهيئة إن سلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تمثل 34.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 68 % بمقدار 3.3 مليار ريال، فيما ارتفعت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها التي تمثل نسبة 31.4 % من إجمالي الصادرات غير البترولية بنسبة 49.2 % بمقدار 2.4 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع شهر مايو 2021 بمقدار 1.6 مليار ريال وبنسبة 7.2 %.

انخفاض الواردات

وأشار التقرير إلى أن الواردات في شهر يونيو الماضي سجلت انخفاضا بنسبة 0.2 % بمقدار 0.1 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 46 مليار ريال في يونيو 2021، مقابل 46.1 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع، فيما كان أكثرها تأثيرا: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها التي تراجعت بنسبة 19 %، والأنسجة ومصنوعاتها التي انخفضت بنسبة 22.3 %، بينما ارتفعت قيمة الواردات على أساس شهري بمقدار 1.1 مليار ريال بنسبة 2.5 %.

وبحسب التقرير ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 51.3 % في شهر يونيو 2021 مقابل 36.4% في الشهر ذاته من العام الماضي كنتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 40.5 % وانخفاض الواردات 0.2 % خلال هذه الفترة.

الصين تتصدر

وجاءت الصين في المرتبة الأولى لصادرات المملكة في يونيو الماضي بقيمة 15.9 مليار ريال تمثل 18.8 % من إجمالي الصادرات، تليها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة بلغت 8.3 مليار ريال (9.8% من إجمالي الصادرات)، و6.6 مليار ريال 7.8% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت الهند، وكوريا الجنوبية، والإمارات، ومصر، والبحرين، وتايوان، وسنغافورة، من بين أهم (10) دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 56.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.8% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 8.3 مليار ريال (18.1% من إجمالي الواردات) في شهر يونيو 2021م، تليها الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 4.5 مليار ريال (9.9% من إجمالي الواردات) و4.4 مليار ريال (9.6% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ومصر من بين أهم (10) دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.8 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة (62.7%) من إجمالي الواردات.

ووفقا للتقرير، يُعدّ ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 11.7 مليار ريال أي ما يعادل 25.3% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.9%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.9%، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 7.8%، والبطحاء بنسبة 7.0%. وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70.8 % من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.