شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في "الدرع العربي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. خالد المديفر اليوم الثلاثاء في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض اولى طائرات المسح الجيوفيزيائي معلنًا بذلك بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي، وذلك نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر الخريف.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية م. عبدالله الشمراني أنه تم اطلاق أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل الى ٦٠٠ ألف كم2 من مساحة المملكة فيما تهدف أيضًا إلى الكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها السعودية .

وأضاف أن هذه البيانات ستسهم في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي الى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة امن خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.خاصة أن المملكة تُعد من أغنى دول العالم في الموارد المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو خمسة تريليونات ريال.

وأوضح أن الثروة المعدنية ستكون ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيماويات ، مشيراً الى أن أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي تشتمل على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والاشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي.

وبين أن الهيئة تستهدف أيضًا من خلال هذه الأعمال الحصول على بيانات المغناطيسية الارضية والطيف الاشعاعي بدقة عالية ، وخرائط رقمية للمغناطيسية الارضية والاشعاعية بالإضافة إلى التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والاشعاعية التي تعكس اهم التراكيب الجيولوجية والسحنات الصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر اهم نطاقات بيئات التمعدن ، كما سيتم أيضًا ارشفة وادراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الارض للمستفيدين في مجالات متعددة من اهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.