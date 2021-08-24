116 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني خلال يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية خلال يوليو الماضي، جولات ميدانية للرقابة على المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث رصدت 116 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخذ الإجراء المناسب لها.

وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية التي نفذتها شملت 48 موقعا في مختلف مناطق المملكة، حيث رصدت مخالفات لاستغلال الخامات تنوعت ما بين خام البحص بإجمالي مخالفات بلغت 55 مخالفة، والرمل العادي بـ38 مخالفة، بينما ضبطت نحو 7 مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و10 مخالفات لاستغلال مواد الردميات، بينما رصدت 6 مخالفات في استغلال مواد الجبس والرخام والحجر الجيري والطين.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي المواقع المخالفة، مؤكدة أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لھا وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 35 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ32 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ19 مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ16 مخالفة.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة، المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

جولات على المواقع التعدينية خلال يوليو 2021







شملت 48 موقعا



رصدت 116 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني



أنواع المخالفات:





55 مخالفة استغلال خام البحص



38 مخالفة استغلال الرمل العادي



7 مخالفات استغلال خام رمل السيليكا



10 مخالفات استغلال مواد الردميات



6 مخالفات استغلال مواد الجبس والرخام



المخالفات بحسب المناطق: