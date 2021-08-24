شكرا لقرائتكم خبر 116 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الجولات الرقابية التي نفذتها شملت 48 موقعا في مختلف مناطق المملكة، حيث رصدت مخالفات لاستغلال الخامات تنوعت ما بين خام البحص بإجمالي مخالفات بلغت 55 مخالفة، والرمل العادي بـ38 مخالفة، بينما ضبطت نحو 7 مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و10 مخالفات لاستغلال مواد الردميات، بينما رصدت 6 مخالفات في استغلال مواد الجبس والرخام والحجر الجيري والطين.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي المواقع المخالفة، مؤكدة أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لھا وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 35 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ32 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ19 مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ16 مخالفة.
ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة، المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.
جولات على المواقع التعدينية خلال يوليو 2021
- شملت 48 موقعا
- رصدت 116 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني
أنواع المخالفات:
- 55 مخالفة استغلال خام البحص
- 38 مخالفة استغلال الرمل العادي
- 7 مخالفات استغلال خام رمل السيليكا
- 10 مخالفات استغلال مواد الردميات
- 6 مخالفات استغلال مواد الجبس والرخام
المخالفات بحسب المناطق:
- الشرقية: 35 مخالفة
- الرياض: 32 مخالفة
- القصيم: 19 مخالفة
- مكة المكرمة: 16 مخالفة
كانت هذه تفاصيل خبر 116 مخالفة لنظام الاستثمار التعديني خلال يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.