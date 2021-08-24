7 مزادات علنية تعرض 27 فرصة عقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 7 مزادات تستعرض 27 فرصة استثمارية، تبدأ بـ «مزاد الريان»، الذي يستعرض 4 فرص ممثلة في أراض سكنية بمساحات 2600 م2 بمحافظة المذنب، و»مزاد كنوز عرعر»، والذي يستعرض فرصتين عبارة عن بيت شعبي بمساحة 236 م2 وأرض 400 م2 .

كما تستعرض مزاد «طريف» قطعة أرض بحي الخالدية تبلغ مساحتها 227 م2 بمحافظة طريف، ومزاد « قصر بن عقيل» الذي يقام حضوريا يوم الخميس 26 أغسطس 2021م، بجنوب بلدة قصر بن عقيل بمنطقة القصيم إذ يستعرض المزاد (حوش) بمساحة 500 م2، بالإضافة إلى مزاد «أرض البرة» الحضوري الذي يبدأ يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 بمحافظة حريملاء ويستعرض المزاد قطعة أرض سكنية واقعة بمركز البرة بمساحة 630 م2، و»مزاد اليمامة» الذي يستعرض فيه 12 فرصة استثمارية بمحافظة الزلفي تتمثل في أراض سكنية تقدر بإجمالي مساحات يتجاوز 6 آلاف م2، ويبدأ يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021م «مزاد تلال مكة» الذي يستعرض 6 فرص استثمارية تتمثل في أرضين تجاريتين، وعمائر ومبنى سكني تقدر مساحاتها بحوالي 2300 م2.







تبدأ : 25 أغسطس 2021



تنتهي : 31 أغسطس 2021



تعرض 27 فرصة استثمارية



المساحة الإجمالية 12 ألف م2



تفاصيل المزادات:

1 - مزاد الريان، يستعرض 4 فرص استثمارية ممثلة في أراض سكنية بإجمالي مساحات يتجاوز 2600 م2 بمحافظة المذنب.

2 - مزاد كنوز عرعر، يستعرض فرصتين استثماريتين وهما عبارة عن بيت شعبي بمساحة 236 م2، وأرض بمساحة 400 م2.

3 - مزاد طريف، يستعرض قطعة أرض بحي الخالدية تبلغ مساحتها 227 م2 بمحافظة طريف.

4 - مزاد قصر بن عقيل، يستعرض حوشا بمساحة 500 م2

5 - مزاد أرض البرة، يستعرض المزاد فرصة استثمارية تتمثل في قطعة أرض سكنية واقعة بمركز البرة بمساحة 630 م2.

6 - مزاد اليمامة، يستعرض فيه 12 فرصة استثمارية بمحافظة الزلفي تتمثل في أراض سكنية تقدر بإجمالي مساحات يتجاوز 6 آلاف م2، بمحافظة الزلفي.

7 - مزاد تلال مكة، يستعرض 6 فرص استثمارية بمدينة مكة المكرمة تتمثل في أرضين تجاريتين، وعمائر ومبنى سكني تقدر مساحاتها بحوالي 2300 م2.