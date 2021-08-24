إطلاق مشروعين في الرياض وجدة لتوفير 1880 فيلا

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وأوضحت الشركة في بيان لها أن مشروع «رواء» الذي تحتضنه ضاحية الجوان بالرياض سيوفر 1060 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 780 ألف م2 للمشروع، وتتراوح ما بين 200-385 م2 للوحدة، ضمن بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق وتوفر جودة الحياة وبالقرب من المواقع الحيوية والطرق الرئيسة بمدينة الرياض وبأسعار مناسبة.
فيما يضم مشروع «ميلاء» 819 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 428 ألف م2 ضمن ضاحية خيالا السكنية الواقعة شمال محافظة جدة بالقرب من منطقة الحمدانية، ويتميز المشروع بوقوعه ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تتضمن الحدائق والمواقع التجارية والتعليمية والصحية، وتبدأ مساحات الوحدات من 200-300 م2، ويمكن زيارة موقع وتطبيق «سكني» لمعرفة التفاصيل.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن المشروعين يتميزان بتكامل الخدمات والمرافق ضمن بيئة سكنية متكاملة وفي موقعين مميزين وضمن عدة نماذج مختلفة، مضيفًا أن الشركة تواصل العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عن طريق إنشاء ضواحي سكنية ذات مجتمعات حيوية وبمعايير عالية ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تلقى اهتماما كبيرا من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتا النظر إلى أن المشاريع يتم تنفيذها بنماذج ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية ضمن بيئة عصرية توفر جودة الحياة وبأقساط شهرية مناسبة.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت الشهر الماضي مشروع «أصالة الجوان» بضاحية الجوان ضمن خطتها لزيادة المعروض العقاري بالرياض، ضمن توفر بيئة سكنية متكاملة تحتوي على المرافق الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق ترفيهية مفتوحة، كما تعمل الشركة على تطوير عدد من الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير مخططات سكنية نموذجية لتعزيز التوازن في السوق العقاري السكني بالمملكة.
مشروع رواء
- ضاحية الجوان بالرياض
- يوفر 1060 وحدة
- مساحة المشروع 780 ألف م2
- مساحة الوحدة بين 200-385 م2
مشروع ميلاء
- ضاحية خيالا شمال جدة
- يوفر 819 وحدة
- مساحة المشروع 428 ألف م2
- مساحة الوحدة بين 200-300 م2
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