تشغيل 17 منشأة تدريبية جديدة في 1443

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وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، أن المنشآت الجديدة ستشمل كليات تقنية وكليات وأكاديميات متخصصة ومعاهد، منها 4 أكاديميات سيتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال، وستقدم هذه المنشآت برامج وتخصصات جديدة للبنين والبنات في عدة مجالات من أبرزها التجارة الالكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والأمن السيبراني، والترفيه، والسياحة، والمجالات المصرفية وغيرها من مجالات واعدة تواكب حاجة سوق العمل الحالي والمستقبلي.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير مشاريعها ومبادراتها للرقي بمستوى كوادرها البشرية، ومناهجها، وبرامجها التدريبية، وكذلك شراكاتها المحلية والعالمية للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة في مجال التدريب، بهدف بناء أجيال المستقبل وتسليحهم بالعلم والمعرفة والمهارة ليكونوا سواعد بناء للنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030.
وعن العام التدريبي الجديد والعودة الحضورية للمتدربين والمتدربات وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية أوضح الفهيد أن المؤسسة عملت على الاستعداد لهذه المرحلة منذ وقت مبكر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وستعمل على تنفيذ خطة وقائية ميدانية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استئناف الرحلة التدريبية في بيئة صحية وآمنة للجميع.
تشغيل 17 منشأة تدريبية جديدة للبنين والبنات
- تشمل كليات تقنية وكليات وأكاديميات متخصصة ومعاهد.
- منها 4 أكاديميات سيتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال.
أبرز البرامج والتخصصات:
- التجارة الالكترونية
- الخدمات اللوجستية
- التصميم
- الأمن السيبراني
- الترفيه
- السياحة
- المجالات المصرفية
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