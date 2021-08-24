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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «Solutions by stc»، تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسة. وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لطلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسة بتاريخ 10 مايو 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24,000,000 سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو2021، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.



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