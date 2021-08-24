العدل تضيف خدمة العقارات إلى حساب المنشآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت وزارة العدل خدمة «حساب المنشآت» التي أطلقت أخيرا دعما لقطاع الأعمال؛ بإضافة خدمات العقارات إلى جانب الخدمات السابقة المتعلقة بالقضاء والتنفيذ، وذلك عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف لتمكين جميع المنشآت من إنجاز خدماتها العدلية بسرعة وجودة، بما يتواكب مع مسار الوزارة في تطوير خدماتها العدلية والتوسع في خدمة القطاعات المختلفة، وخصوصا القطاع الاقتصادي.

وذكرت أن الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة الاطلاع على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري، إضافة إلى القضايا وطلبات التنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل حساب المنشأة عبر بوابة ناجز يتم عن طريق ممثل رئيسي، ويقوم بإدارة هذا الحساب عن طريق الدخول على حسابه الشخصي في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد، حيث يتم من خلاله إدارة حساب الجهة في البوابة، والاستعلام عن طلبات القضايا والأمور المتعلقة بها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها، إلى جانب معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة.

وبينت الوزارة أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تفعل آليا بالربط مع وزارة التجارة، وتفعل الجهات الأخرى (شركة تضامنية، شركة مساهمة، شركة توصية بسيطة، الجهات الحكومية، جمعية خيرية، والمؤسسات التجارية وغيرها) باعتماد رقم المنشأة الوطني 700، ويمنح الممثل النظامي الوارد في عقد التأسيس صلاحية النفاذ إلى حساب الشركة آليا، كما تقدم الخدمة للشركات ذات السجلات التجارية السارية والموقوفة.

وبينت وزارة العدل أن تفعيل الحساب لهذه الجهات يتم عبر تقديم طلب تفعيل حساب منشأة عن طريق بوابة ناجز، وبعد التحقق منه يوثق الحساب خلال أقل من 48 ساعة، ويتم الإشعار بحالة طلبه وتفعيل الحساب، على أن تكون مدة الحساب سنة.

إضافة خدمات العقارات إلى حساب المنشآت

الخدمة تتيح لمدير حساب المنشأة:







الاطلاع على الصكوك العقارية المسجلة برقم السجل التجاري



الاطلاع على طلبات التنفيذ للشركة وتفاصيلها



معرفة الصكوك العقارية الخاصة بالمنشأة



طريقة التفعيل: