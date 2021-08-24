شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة. إيقاف تداول 26 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية للمنتجعات السياحية، المنصورة للدواجن، جنوب الوادي للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، التعمير والاستشارات الهندسية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه. البورصة تربح 1.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 599.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.01%، والعرب على 5.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 56.9 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3948 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3678 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 25.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 14.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 6.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 12.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.47%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 29.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.92%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 48.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 35.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.