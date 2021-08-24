شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الثلاثاء 24-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الخميس 19-8-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، نستعرضها فى السطور التالية..

في استطلاع لإكسبو 2020 دبي.. المصريون متفائلون بشأن الفرص المستقبلية لبلدهم

كشفت دراسة استقصائية عالمية جديدة أجراها إكسبو 2020 دبي أن الغالبية العظمى (86 في المئة) من المشاركين المصريين يرون ضرورة عمل الدول معا لمواجهة تحديات عالمية مثل الوباء.

وشملت دراسة العام 2021 استطلاع أكثر من 22,000 شخص موزعين على 24 دولة، وهدفت إلى استكشاف الآراء والمشاعر وتقييمها في عالم شهد تغييرات جذرية إثر انتشار جائحة كوفيد-19.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

الاتصالات: رفع كفاءة خدمات الانترنت لمليون منزل ضمن مبادرة حياة كريمة

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة حياة كريمة علي هامش افتتاح عددا من المشروعات التكنولوجيا بمحافظة أسوان، حيث سيتم ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 900 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى نهاية العام الحارى، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بالف محطة محمول تشاركية، كذلك تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا.

التخطيط: أكثر من 2000 طلب للدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة "سياسة الجودة" لجائزة مصر للتميز الحكومي والتي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.

المالية: مصر تدخل سوق الصكوك السيادية النصف الثانى من العام المالى الحالى

أكدت وزارة المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.