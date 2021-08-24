شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بختام جلسة منتصف الأسبوع باستثناء هبوط هامشي لـ"أبو ظبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع هامشي لبورصة أبو ظبي، وتصدر البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.71% رابحًا 78.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11141.03 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.57% رابحًا 16.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2904.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.50% رابحًا 33.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6703.45 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.71% رابحًا 78.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11141.03 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحًا 38.60 نقطة ليغلق عند مستوى 24524.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.8 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.71%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.68%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.66%، ثم قطاعي الاتصالات والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.29%، 1.28%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.89%، ثم قطاعي النقل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، 0.83%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.3%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.1%.

وقفز 123 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 4.83%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.25%، ثم سهم "معادن" بنسبة 4.03%، وتراجع 66 سهمًا على رأسها سهم "أنابيب" بنسبة 3.64%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 2.12%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 228.6 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.36% رابحًا 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1647.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 815.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 66.29% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.94%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 25.30% مدفوعًا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.88%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.93%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.58%.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 11.31% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة انخفاض 15.04% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 0.65%.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.57% رابحًا 16.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2904.10 نقطة، وبلغ حجم التداول 337 مليون سهم محققة ما قيمته 287.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3579 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.89%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%.

وقفز 22 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 15%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.94%، ثم سهم شركة ديار بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.1 مليون ورقة بقيمة 100.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.71%.

بورصة الكويتوارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحًا 33.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6703.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55% رابحًا 39.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7329.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% رابحًا 19.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5465.56 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.37% رابحًا 21.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5778.94 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 342.4 مليون سهم بقيمة 66.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 3.86%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.89%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.58%، 0.56%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.43%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%.