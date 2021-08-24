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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مكتب بريد المحمودية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والان مع تفاصيل الخبر
وعقب الافتتاح قام الدكتور عمرو طلعت بجولة تفقدية داخل المركز لمتابعة سير العمل، وطبيعة الخدمات الجديدة التى يقدمها للعملاء.
كما افتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء أشرف عطية مكتب بريد المحمودية وذلك بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين؛ حيث كان فى استقبالهما عبده علوان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد هذا ويخدم مكتب بريد "المحمودية" نحو 10 آلاف مواطن ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.
الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام صباح اليوم بزيارة لديوان عام محافظة أسوان؛ حيث شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة لبناء القدرات الرقمية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة فى المحافظة.
افتتاح مركز خدمة عملاء وي فى أسوان
خلال الافتتاح
وزير الاتصالات ورئيس المصرية للاتصالات
الوزير يتحدث مع موظفى مكتب البريد