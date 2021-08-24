شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "شمس" تُعدل توصيتي تخفيض وزيادة رأس مال الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس"، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تعديل توصيتي بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن رأس المال سيتم تخفيضه من 101.5 مليون ريال إلى 52.566 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 48.21% من رأس مال الشركة، ليتراجع عدد الأسهم من 10.150 مليون سهم، إلى 5.256 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 48.933 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، سيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 4.893 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل (2.07426) سهم.

وتتوقع الشركة أن يتم إطفاء كامل الخسائر المتراكمة بعد تخفيض رأس المال، علماً بأنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية والتشغيلية أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

كذلك قام المجلس بتعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 315.401 مليون ريال سعودي.

وأشار البيان، إلى أن رأس المال سيرتفع من 52.566 مليون ريال إلى 367.968 مليون ريال، بنسبة زيادة 600%، وذلك بإصدار 6 أسهم لكل سهم، وبهذا يُصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 36.796 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن سبب زيادة رأس المال هو دعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وإعادة تأهيل المنتجع الحالي الواقع بالمنطقة الشرقية والدخول في استثمارات بالقطاع السياحي دعماً لرؤية المملكة 2030. والتي تهدف أحد ركائزها إلى زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية الأخرى وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية للهيئة العامة للترفيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 13.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى احتساب مخصص مطالبات قضائية لم تكن محتسبة خلال الربع المماثل من العام السابق واحتساب مخصصات للأرصدة المدينة وارتفاع مصاريف الزكاة نتيجة فروق تسويات بربط زكوي عن الاعوام 2019 و 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 14.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 4.6 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.