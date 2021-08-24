شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد غرباوي مديراً تنفيذياً لـ "أسمنت أم القرى" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن تعيين ماجد طارق صلاح غرباوي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 2 أكتوبر المُقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن مباشرة العمل ستتم اعتباراً من 20 أكتوبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.4 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 21 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات و إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 63.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل إيرادات بلغت 62.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 49.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 59 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.