شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر للتطوير توقع 600 عقد بـ17 مليار ريال مع شركات محلية وعالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير 600 عقد بقيمة 17 مليار ريال، مع شركات محلية وعالمية وحظيت الشركات السعودية بـ 70% من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة، مما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي، بحسب تغريدة على صفحاتها على "تويتر".

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق.

ويتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر".

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة بكر، كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية، وتضم كذلك فنادق، ووحدات سكنية ومرافقاً تجارية وترفيهية؛ إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.

وتجري حالياً أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة والتي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023.