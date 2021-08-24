شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"ناسداك" عند مستوى قياسي أعلى 15 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل مجددا حيال النمو الاقتصادي بعد الموافقة على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.



وساد التفاؤل الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



وكانت الأسهم والسلع والمعادن قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 35371 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4488 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 15005 نقاط.