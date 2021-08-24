شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يستعيد نغمة المكاسب وسط تفاؤل بشأن لقاح "فايزر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تجدد التفاؤل بشأن الطلب نتيجة الموافقة على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.



وكانت السلع والمعادن من بينها البلاديوم قد وقعت تحت وطأة الضغوط في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالميا الأمر الذي يضر بالتعافي الاقتصادي.



يأتي ذلك في ظل ظهور سلالة متحور "دلتا" في المزيد من الدولار، وهي سلالة تتميز بكونها سريعة التفشي.



لكن التفاؤل ساد الأسواق منذ أمس الإثنين بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر – بيونتك" في الوقاية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش عند 92.9 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 93.08 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 2467 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2473.5 دولار وأقل سعر عند 2390.5 دولار.