شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع بأكثر من 2% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،ويدعم الأسعار آمال تحسن الطلب العالمي على الوقود ، بعدما منحت السلطات موافقتها الكاملة على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية شركات التكرير فى الهند ،يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 66.87$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.48$، و سجل أدنى مستوي عند 65.44$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 70.10$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.65$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.54$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 5.8% ، فى أول مكسب يومي فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.76$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 5.7% ، بعدما سجل مستوي عند 64.76$ الأدنى منذ أيار/مايو الماضي.

أعلنت وكالة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA" موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ، وكانت الوكالة قد منحت اللقاح ترخيص الاستخدام الطارئ فى كانون الأول/ديسمبر 2020.

سوف يساعد هذا القرار كثيرا قيام العديد من الشركات والوكالات الحكومة بفرض التطعيم ضد فيروس كورونا ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تخفيف القيود على السفر والرحلات.

فى الهند أظهرت بيانات ارتفاع إنتاجية شركة التكرير من الخام فى تموز/يوليو لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل انتعاش الطلب على الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى أسيا.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.