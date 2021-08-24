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أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل آمال تحسن الطلب العالمي على الوقود ، بعدما منحت السلطات موافقتها الكاملة على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس ، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية شركات التكرير فى الهند.

 

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى مستوي 66.50$ ، من مستوى الافتتاح عند 65.48$، و سجل أدنى مستوي عند 65.44$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 69.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.65$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.54$.

 

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 5.8% ، فى أول مكسب يومي فى غضون الثمانية أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.76$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 5.7% ، بعدما سجل مستوي عند 64.76$ الأدنى منذ أيار/مايو الماضي.

 

أعلنت وكالة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية "FDA" موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ، وكانت الوكالة قد منحت اللقاح ترخيص الاستخدام الطارئ فى كانون الأول/ديسمبر 2020.

 

سوف يساعد هذا القرار كثيرا قيام العديد من الشركات والوكالات الحكومة بفرض التطعيم ضد فيروس كورونا ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تخفيف القيود على السفر والرحلات.

 

فى الهند أظهرت بيانات ارتفاع إنتاجية شركة التكرير من الخام فى تموز/يوليو لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل انتعاش الطلب على الوقود فى ثالث أكبر مستهلك للنفط فى أسيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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