شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً لمقاومة القناة الهابطة وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد بقية اليوم، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 67.40.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 65.85 ثم 65.20 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.30 والمقاومة 67.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير