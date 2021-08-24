شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 724.514 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 10950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2439 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13199 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3948 نقطة.