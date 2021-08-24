شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 24-8-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.40 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.71 ريال سعودى.

أما عن أسعار العملات فى مصر اليوم، شهدت تباينا ملحوظا لليوم الثانى على التوالى أمام الجنيه المصرى بالبنوك العامله فى مصر، فاستقر سعر الدولار والريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.34 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.27 للشراء، 18.44 جنيه للبيع. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.40 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.14 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.97 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.71 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.68 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 217.68 ريال بما يعادل 58.04$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.54 ريال بما يعادل 53.21$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.47 ريال بما يعادل 50.79$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.26 ريال بما يعادل 43.53$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.98 ريال بما يعادل 33.86$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.84 ريال بما يعادل 29.02$ سعر أوقية الذهببنحو 6,770 ريال بما يعادل 1,805$ سعر جنيه الذهببنحو 1,524 ريال بما يعادل 406.30$ سعر كيلو الذهببنحو 217,676 ريال بما يعادل 58,042$