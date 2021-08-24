شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.27 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.29 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.32 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.91 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل واصل سعر اليورو اليوم، ارتفاعه أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.34جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.27جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.33جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.26جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.91 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.27 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.29 جنيه.

52.27 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.25 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.29 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس52.01 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.31 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.24 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.