شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى الجملة اليوم.. الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار جميع الأصناف الخضروات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 مع ارتفاع طفيف في أسعار الفاصوليا الخضراء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.

وسجلت الطماطم 2.5-4.5 جنيها، البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء 10-21 مقابل 9-21 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيها الكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيها، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وسجلت سعر الكوسة بين 3-6.5 جنيه للكيلو، والبامية بين 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم بين 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.