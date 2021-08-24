شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء الموافق 24-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل واصل سعر اليورو اليوم، ارتفاعه أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.34جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.27جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.33جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، مقابل 18.26جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.34جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.