شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تمنح 3 شباب من أسوان إنترنت أرضى مجانى مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات منح 3 شباب من محافظة أسوان إنترنت أرضي مجاني مدى الحياة، في إطار تكريمهم عقب تخرجهم من برنامج بنك المهارات الذي ينفذه المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك على هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، لتوقيع مذكرات تفاهم لبناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الاعمال لأبناء محافظة أسوان، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة منها بين محافظة أسوان والمعهد القومي للاتصالات للتعاون فى مجال إعداد المتخصصين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الكوادر الشابة فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومنها الألياف الضوئية، وتأهيل شباب الخريجين حديثى التخرج لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة شباب مصر الرقمية، وتأهيل المجندين من أبناء محافظة أسوان لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمى، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مخصصة بخصم 50%.