سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-8-2021 فى مصر

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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