شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست وسط توقعات إيجابية – تحليل – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 0.66% ليكسب السهم نحو 39 سنت ليستقر على سعر 59.80 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 58.55، ليستهدف مستوى المقاومة 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد