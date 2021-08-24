شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يحلق عالياً – تحليل – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سيسكو (CISCO) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.55% ليكسب السهم نحو 32 سنت ويستقر على سعر 58.54 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 55.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 57.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد