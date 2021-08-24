شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 24-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إي باي (EBAY) بتداولات الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.22% بما يعادل 16 سنت ليستقر على سعر 73.20 دولار، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 73.93، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 73.93، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 79.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه